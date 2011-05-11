Платники податків за чотири місяці сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 81 млрд. грн. - ДПСУ

За січень-квітень 2011 року платниками податків сплачено до бюджетів усіх рівнів майже 81 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив Голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час оперативної наради.

За його словами, бюджет додатково одержав 4,5 млрд. грн. Збір до загального фонду державного бюджету становить 56,4 млрд. грн., що майже в 2 рази більше минулорічного.

За січень – квітень 2011 року до Зведеного бюджету України сплачено 80,5 млрд. грн., з них до державного бюджету – 58,6 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 21,9 млрд. грн.

«Нами у повному обсязі виконано завдання зі збору податку на прибуток, податку на додану вартість та інших податків та обов’язкових платежів», - зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО. Крім того, він додав, що податкова також вбачає серед позитивних тенденцій, які вплинули на виконання планових показників, удосконалення податкового законодавства та покращення адміністрування платежів.