ВР у п’ятницю розгляне основні напрями бюджетної політики на 2012 рік
10:25, 11 травня 2011Фінанси
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Верховна Рада України у п’ятницю, 13 травня, розгляне питання про основні напрями бюджетної політики на 2012 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на Погоджувальній раді повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.
За його словами, у п’ятницю це стане основним питанням.
В.ЛИТВИН додав, що, ймовірніше за все, це буде єдине питання, яке розгляне парламент у п’ятницю, крім години запитань до уряду.
В.ЛИТВИН пояснив це тим, що на розгляд основних напрямів бюджетної політики знадобиться щонайменше одна година.
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