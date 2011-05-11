ВР у п’ятницю розгляне основні напрями бюджетної політики на 2012 рік

Верховна Рада України у п’ятницю, 13 травня, розгляне питання про основні напрями бюджетної політики на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на Погоджувальній раді повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За його словами, у п’ятницю це стане основним питанням.

В.ЛИТВИН додав, що, ймовірніше за все, це буде єдине питання, яке розгляне парламент у п’ятницю, крім години запитань до уряду.

В.ЛИТВИН пояснив це тим, що на розгляд основних напрямів бюджетної політики знадобиться щонайменше одна година.