Базова інфляція в Україні в квітні склала 0,6%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в квітні 2011 року проти березня 2011 року склала 0,6%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в квітні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року склав 2,3%, проти квітня 2010 року - 7,3%, у січні-квітні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,2%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Здебільшого йдеться про цінову динаміку, котра не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін на товари та послуги (інфляція) в Україні в квітні ц.р., порівняно з березнем ц.р. склав 1,3%, з початку року – 4,7%.