Сьогодні пара євро/долар навряд чи надовго залишить діапазон 1.43-1.44 - експерт

На торгах у середу, 11 травня, пара євро/долар навряд чи надовго залишить діапазон 1.43-1.44 і після тестування 1.4420 може опуститися нижче відмітки 1.44. Зростання британського фунта знову буде обмежене опором на 1.64, а японська ієна спробує втриматися нижче рівня 81, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, в середу на ринку очікується досить об`ємний блок новин як по єврозоні, так і з-за океану, тому торги, ймовірно, будуть проходити більш активно, ніж минулої доби.

Зокрема, увагу варто звернути на реліз цифр щодо зовнішньої торгівлі Великобританії, Канади і США, пакет даних щодо інфляції в Німеччині, а також на публікацію щоквартального звіту по інфляції від Банку Англії. Очікується, що в останньому буде знижений прогноз зростання економіки, тому фунт завтра може потрапити під тиск.

Крім того, учасникам ринку варто прислухатися до можливих висловлювань з боку європейських чиновників щодо надання фінансової допомоги Греції, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.