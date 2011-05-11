Клюєв: Янукович і Азаров незадоволені витратами деяких урядовців

Міністерство фінансів і Державне казначейство мають у тижневий термін систематизувати інформацію і запропонувати варіанти скорочення і оптимізації витрат бюджетних коштів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, розміщеному на офіційному сайті уряду.

За словами першого віце-прем`єр-міністра, Мінфіну і Держказначейству також доручено запровадити щомісячний моніторинг таких витрат і доповісти на черговому засіданні Кабінету Міністрів.

Він повідомив, що доручив усім міністрам і керівникам центральних органів влади подати Мінфіну детальні відомості про витрати бюджетних коштів на придбання автотранспорту, меблів, іншого обладнання, мобільних телефонів і комп`ютерів за 2010-2011 рр. Також йдеться про витрати на проведення святкових заходів і оздоровлення керівного складу державних органів, а також установ і організацій, які утримуються з державного бюджету, додав він.

За словами А.КЛЮЄВА, Президент і прем`єр-міністр вкрай незадоволені випадками необґрунтованих бюджетних витрат, які дозволяють собі деякі урядовці.

Крім того, Держфінінспекція має підготувати аналітичний звіт про ключові причини порушення фінансово-бюджетної дисципліни і запропонувати можливі механізми для мінімізації подібних ризиків.