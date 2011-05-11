Ціни виробників промпродукції в квітні зросли на 3,4%, з початку року - на 12,1%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в квітні 2011 року порівняно з березнем зросли на 3,4%, з початку року (квітень 2011 року до грудня 2010 року) - на 12,1%.

Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті.

Зростання цін виробників промислової продукції в квітні 2011 року проти квітня 2010 року становило 20,8%, у січні-квітні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року - 20,1%

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в березні 2011 року порівняно з лютим зросли на 2,1%, з початку року (березень 2011 року до грудня 2010 року) - на 8,4%.