Боргові виплати уряду в червні становитимуть 17 млрд. грн. - Азаров

Боргові виплати уряду в червні цього року становитимуть 17 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Щоб люди розуміли, тільки в червні уряд повинен виплатити 17 млрд. грн. боргів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що ця сума дорівнює половині річної дотації Пенсійного фонду України.

Прем`єр у черговий раз підкреслив, що саме борги заважають покращенню соціально-економічної ситуації в країні.

«Ситуацію можна було б змінити буквально за рік, коли б не борги, які гирями висять у нас на ногах», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україні цього року доведеться сплатити за зовнішніми боргами 80 млрд. грн. При цьому він нагадав, що бюджет країни становить 267 млрд. грн. Він також зазначив, що наступного року Україна повинна буде сплатити 35 млрд. грн., таким чином, на 40 млн. грн. збільшаться ресурси, які можна буде направити на потреби держави.

27 квітня на брифінгу в ході поїздки до Київської області М.АЗАРОВ сказав, що Україна в 2012 році виплатить за боргами 53 млрд. грн.

«Минулого року 50 млрд. грн. боргів віддали. Цього року 90 млрд. віддаватимемо, в наступному – 53 млрд.», – сказав М.АЗАРОВ.