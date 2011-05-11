Мінфін залучив до бюджету 0,56 млрд. грн. від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України залучило до Державного бюджету 562 млн. 828 тис. грн. від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціоні 10 травня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, були розміщені облігації з терміном погашення 17 квітня 2013 р. з дохідністю 9,25%.

Довідка УНІАН. За підсумками розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Усього в 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.