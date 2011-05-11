Клюєв: до 20 травня будуть проаналізовані результати діяльності підприємців, які перебувають на єдиному податку

Ряд міністерств і відомств повинні до 20 травня надати Кабінету Міністрів результати аналізу діяльності фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Як повідомили УНІАН в прес-службі, таке доручення дав Перший віце-прем`єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мінсоцполітики, МВС, ДПА, Держмитслужбі, Пенсійному фонду та Урядовому уповноваженому з питань дерегуляції господарської діяльності.

За його словами, мова йдеться про щомісячний аналіз, починаючи із грудня 2010 року по травень 2011-го, зокрема, кількості зареєстрованих підприємців, підприємців, які мали найманих працівників, даних про тих, хто не вів діяльності більше півроку.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що важливо чітко розуміти, скільки реальних підприємців згорнули свою діяльність через нововведення у законодавстві, а хто був лише частиною схем з ухилення від оподаткування. Серед іншого повинні бути проаналізовані причини скорочення офіційної підприємницької діяльності на торгових ринках, повідомив Перший віце-прем`єр-міністр України.