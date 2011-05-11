Уряд посилить контроль за дотриманням законності під час перевірок малого бізнесу
12:20, 11 травня 2011Фінанси
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Уряд посилить контроль над дотриманням законності під час перевірки контролюючими органами малих підприємств.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ.
«Реакція уряду на незаконні перевірки буде одна – негайно припинити їх і покарати ініціаторів», - сказав М.АЗАРОВ.
Він повідомив, що найближчим часом урядовий кол-центр і урядовий портал введуть спеціальну гарячу лінію для прийому скарг підприємців з приводу перевірок.
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