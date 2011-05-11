Уряд посилить контроль за дотриманням законності під час перевірок малого бізнесу

Уряд посилить контроль над дотриманням законності під час перевірки контролюючими органами малих підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ.

«Реакція уряду на незаконні перевірки буде одна – негайно припинити їх і покарати ініціаторів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що найближчим часом урядовий кол-центр і урядовий портал введуть спеціальну гарячу лінію для прийому скарг підприємців з приводу перевірок.