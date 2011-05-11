З 1 липня зросте розмір посадового окладу працівників першого тарифного розряду

В Україні з 1 липня буде достроково збільшено розмір посадового окладу працівників першого тарифного розряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

«В умовах, коли в світі дорожчає нафта, продовольство, а слідом за цим – практично всі товари, коли таке подорожчання неминуче з імпортом приходить в Україну, уряд першочергову увагу приділяє підвищенню соціального захисту і тому, щоб доходи громадян не відставали від подорожчання життя», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що збільшення посадового окладу працівникам першого розряду планувалося з 1 жовтня, але буде зроблено на три місяці раніше. «Більш того, ми розпочинаємо ліквідацію зрівнялівки в оплаті праці працівників 1-7 тарифних розрядів. Таке підвищення стосується 3,5 млн. працівників», - наголосив М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що завдяки таким заходам заробітна плата вчителів у поточному році збільшиться на 170 грн., а лікарів-хірургів – на 200 грн.

Крім того, уряд має намір запровадити виплату одноразової грошової допомоги випускникам медичних та фармацевтичних вишів, які виявили бажання працювати в сільській місцевості. Розмір такої виплати дорівнює п’ятикратній мінімальній заробітній платі.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що для працівників сфери охорони здоров’я з 1 січня 2012 року буде встановлено виплату «оздоровчих» у розмірі одного посадового окладу.

Також з 1 вересня 2011 року встановлюється виплата надбавки за вислугу років працівникам соціальної сфери від 10 до 30% від посадового окладу. Її будуть отримувати працівники будинків-інтернатів, реабілітаційних центрів і т.д.