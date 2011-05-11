Клюєв: податкова має концентруватися на ефективному обслуговуванні платників податків

Державна податкова служба зобов`язана кардинально змінити систему роботи з платниками податків, зробивши акцент на впровадження якісного обслуговування, вважає перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЕВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, за його словами, саме на обслуговування платників податків мають бути спрямовані всі зусилля податкових служб. Мають бути впроваджені найсучасніші технології для простішого і зручнішого адміністрування податків, зазначив перший віце-прем`єр-міністр.

А.КЛЮЄВ повідомив, що він доручив Державній податковій службі якісно поліпшити систему реагування на резонансні і найбільш масові звернення платників податків, що стосуються проблем з адмініструванням податків, зокрема, тих, які виникають у процесі впровадження Податкового кодексу. Черги мають бути максимально усунуті, за некоректну поведінку працівники податкової служби мають серйозно каратися, не повинне допускатися безпідставне нарахування штрафних санкцій, заявив перший віце-прем`єр-міністр.

За словами А.КЛЮЄВА, податкові служби мають активніше вести публічний діалог з представниками бізнесу, і серйозніше боротися з корупцією в своїх лавах.