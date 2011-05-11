Уряд впроваджує систему моніторингу соціально-економічних результатів дії Податкового кодексу

Уряд організовує систему постійного моніторингу і аналізу впливу положень Податкового кодексу, закону про єдиний соціальний внесок та інших чинників на показники державного і місцевих бюджетів, а також на наповнення Пенсійного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, на початку травня він доручив Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Державній податковій службі, Державній митній службі і Пенсійному фонду щомісяця подавати такі інформаційно-аналітичні матеріали разом з прогнозами розвитку ситуації і пропозиціями щодо її поліпшення.

«Нам важливо постійно відстежувати всі соціальні та економічні результати податкових та інших нововведень», - заявив Андрій КЛЮЄВ.

Крім того, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, він також зазначив, що, з одного боку, влада має уважніше ставитися до пропозицій підприємців, а з другого – підвищити якість і системність аналізу результатів зміни законодавства.

А.КЛЮЄВ повідомив, що урядовому уповноваженому з питань дерегулювання господарської діяльності доручено здійснювати системний моніторинг проблем у сфері оподаткування і постійно вносити пропозиції щодо їх вирішення.