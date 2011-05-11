Азаров вимагає прискорити дерегуляцію бізнесу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від керівників міністерств і відомств прискорити дерегуляцію бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

«Корупція і чиновницьке свавілля блокують економічний розвиток країни. Вони вбивають віру і бажання працювати. Тому знищення корупції і бюрократичних перепон – це сьогодні головна тема державної економічної політики. Нам потрібне генеральне прибирання в дозвільній і контрольній системі. Кожне міністерство і відомство протягом місяця повинно прозвітувати перед суспільством: що в сфері його компетенції зроблено, щоб спростити здійснення економічної діяльності. Які є матеріальні ресурси дерегуляції і що буде зроблено далі. Кожен підприємець, кожен громадянин має побачити і на собі відчути, як розширюється поле економічної свободи і, водночас, внести свої пропозиції», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що травень 2011 року повинен стати «місяцем відвертого діалогу з бізнесом». Глава уряду вимагає від усіх його членів, щоб до всіх керівників, які відповідають за видачу дозволів, сертифікатів, ліцензій тощо, було доведено, що ніякі пояснення щодо причин затримки, тяганини з видачею дозволів «не приймаються». За словами М.АЗАРОВА, відмова без законної підстави є грубим порушенням законодавства, яке тягне за собою негайне звільнення чиновника.

Він навів приклад Міністерства аграрної політики, де один з чиновників вимагає від одного з інвесторів надавати інформацію про стан реалізації його бізнес-проекту. «Абсолютно очевидно, що така ситуація неприйнятна. І зрозуміло, що стосується це не тільки МінАП. А щодо МінАП, Миколо Володимировичу (ПРИСЯЖНЮК – УНІАН), то цей чиновник повинен бути звільнений із займаної посади сьогодні і ви повинні про це доповісти», - наголосив прем’єр-міністр.