НБУ ліквідує «Діалогбанк»

Національний банк України своєю постановою № 143 від 10 травня 2011 року відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації ТОВ «Діалогбанк».

Про це йдеться у повідомленні НБУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, з 11 травня припинені повноваження тимчасового адміністратора, правління (ради директорів), загальних зборів ТОВ «Діалогбанк». Ліквідатором банку призначена фізична особа – незалежний експерт (за договором з НБУ) Світлана БОТКАЧИК.

Як повідомляв УНІАН, постановою правління Нацбанку № 486 від 9 листопада 2010 року к ТОВ «Діалогбанк» призначено тимчасову адміністрацію терміном на 3 місяці – з 10 листопада 2010 року до 10 лютого 2011 року.

З метою створення сприятливих умов для стабілізації фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на 3 місяці – з 10 листопада 2010 року до 10 лютого 2011 року.

Постановою № 37 від 11 лютого 2011 р. НБУ продовжив термін роботи тимчасової адміністрації у ТОВ «Діалогбанк» на 3 місяці – з 11 лютого до 10 травня 2011 року.

Довідка УНІАН. ТОВ «Діалогбанк» зареєстровано в січні 1992 року.

Збиток банку за підсумками 2009 року становив 65,879 млн. грн.

За даними НБУ, на 1 квітня 2011 року часткою у капіталі ТОВ «Діалогбанк» володіли: ТОВ «Компанія «Ренесанс» – 33,4%, ТОВ «Компанія «Фламінго» – 33,3%, ТОВ «Юніверс» – 33,3%.