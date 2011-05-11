Міжбанк: закриття торгів - 7,9880/7,9970 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9780/7,9850, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9815/7,9895. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9880/7,9970 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2887/0,2891, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2989/0,2992. На час закриття торгів ціни досягли максимуму – 0,2994/0,2997. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 27,6300 (-0,1500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4401/1,4403, а на 15:00 знизилися до 1,4358/1,4360. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4860/11,4975, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,4990/11,5165. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні впали до 11,4670/11,4860.