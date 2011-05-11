На сьогодні заборгованість з оплати праці на 175 підприємствах Києва становить 125 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба прокуратури міста Києва.

У повідомленні зазначається, що, як свідчить статистика, у Києві налічується більше 1,4 млн. працівників, які зайняті на 237 тисячах підприємств. Для забезпечення їм оплати праці щомісяця передбачається більше 4 млрд. грн., а це майже 20% від загальнодержавного фонду оплати праці по Україні.

У поточному році органами столичної прокуратури за результатами правозахисної діяльності у сфері оплати праці порушено 40 кримінальних справ (у 2010 році – 34), внесено 149 документів реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 70 посадовців, відшкодовано 60,5 млн. грн.