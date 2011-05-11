Голова Ради НБУ може бути обраний протягом місяця – Шпек

Голова Ради Національного банку України може бути обраний протягом місяця.

Про це заявив в інтерв`ю УНІАН член Ради Нацбанку Роман ШПЕК.

«Її останнє засідання (Ради НБУ – УНІАН) відбулося в грудні 2009 року. Вона не працює. Я вважаю, що це слід припинити. Необхідно визначитися зі складом, обрати голову Ради, і він повинен працювати, як колись це було при ГАЛЬЧИНСЬКОМУ (Анатолій ГАЛЬЧИНСЬКИЙ, екс-голова Ради НБУ – УНІАН), – на професійних принципах...», – сказав Р.ШПЕК, зазначивши, що в цьому питанні немає якихось особливих причин для зволікання.

«Все можна впродовж місяця вирішити. Я бачу такі можливості», – додав Р.ШПЕК.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом України «Про Національний банк України», голова Ради НБУ обирається з його складу терміном на 3 роки. Законодавчо певний термін перебування Петра ПОРОШЕНКА на посаді голови Ради НБУ закінчився 23 лютого 2010 року.

Докладніше читайте в інтерв`ю Романа ШПЕКА агентству УНІАН: http://economics.unian.net/ukr/detail/87686.