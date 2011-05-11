До 20 травня проаналізують результати діяльності підприємців-«спрощенців» – Клюєв

До 20 травня ряд міністерств і відомств мають надати Кабінету міністрів України результати аналізу діяльності фізичних осіб-підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Як наголошується в повідомленні прес-служби першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, таке доручення він дав Міністерству економічного розвитку, Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики, Міністерству внутрішніх справ, Державній податковій службі, Державній митній службі, Пенсійному фонду і урядовому уповноваженому з питань дерегулюввання господарської діяльності.

За словами А.КЛЮЄВА, йдеться про щомісячний аналіз, починаючи з грудня 2010 року по травень 2011 року, зокрема, кількості зареєстрованих підприємців, підприємців, які мали найнятих робітників, дані про тих, хто не вів діяльність більше півроку.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що важливо чітко розуміти, скільки реальних підприємців припинили свою діяльність через нововведення в законодавстві, а скільки були лише частиною схем з ухилення від оподаткування. Серед іншого мають бути проаналізовані причини скорочення офіційної підприємницької діяльності на торгових ринках, зазначив він.