Печерський суд сьогодні подовжить розгляд скарги Тимошенко

10:55, 12 травня 2011
Фінанси
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Печерський районний суд Києва сьогодні о 14.00 продовжить розгляд скарги екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про незаконність порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

"Суд поновить розгляд скарги о 14.00", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд вже протягом двох днів розглядає скаргу Ю.ТИМОШЕНКО.

Напередодні суддя Галина СУПРУН понад 5 годин зачитувала матеріали Генеральної прокуратури, які стали підставою для порушення кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра щодо газових угод 2009 року. У зв`язку з цим Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила суд у навмисному затягуванні процесу розгляду її скарги та залишила залу судового засідання.

"Цей суд перетворили на фарс. Так само, як у нас Генеральна прокуратура займається фарсом і політичними репресіями, так само суд, будучи департаментом Адміністрації Президента, теж займається фарсом", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр повідомила, що повернеться до суду на тому етапі розгляду, коли сторони надаватимуть свої пояснення до матеріалів, які стали підставою для порушення кримінальної справи.

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