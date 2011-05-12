ВР внесла "грошові" уточнення до антикорупційного закону

Верховна Рада України внесла уточнення в раніше ухвалений антикорупційний закон, який не був направлений на підпис Президенту України через певні неузгодженості.

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення уточнень до цього закону проголосував 251 народний депутат з 389 зареєстрованих у сесійній залі.

Уточнення стосується заповнення декларацій. Зокрема передбачено, що в декларації мають вказуватися як витрати, що були здійснені на майно, яке є в приватній власності, так і на майно, що є в оренді.

Крім того, передбачено, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума на яку вона проводиться дорівнює, або перевищує 150 тис. грн.

Таким чином, депутати утричі збільшили суму, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу – в ухваленому 7 квітня ц. р. Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні" визначалося, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо ця сума дорівнює, або перевищує 50 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня під час Погоджувальної ради голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що Верховна Рада України 12 травня внесе зміни до раніше проголосованого закону про боротьбу з корупцією, який поки що не підписаний Президентом України. За його словами, це пояснюється тим, що у законі досі існують певні розбіжності, які потрібно узгодити.

Відповідаючи на запитання, хто затримує підписання закону, В.ЛИТВИН сказав: «Затримує Верховна Рада України, оскільки підготовлені уточнення в цей закон».

За словами спікера, завтра ВР внесе зміни у статтю 131 цього закону. «По 131 статті завтра ми проголосуємо й одразу направимо закон до Президента», - сказав В.ЛИТВИН.