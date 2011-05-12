ВР внесла "грошове" уточнення до антикорупційного закону

Верховна Рада України внесла уточнення в раніше ухвалений антикорупційний закон, який не був направлений на підпис Президенту України через певні неузгодженості.

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення уточнень до цього закону проголосував 251 народний депутат з 389 зареєстрованих у сесійній залі.

Уточнення стосується заповнення декларацій. Зокрема передбачено, що в декларації мають вказуватися як витрати, що були здійснені на майно, яке є в приватній власності, так і на майно, що є в оренді.

Крім того, передбачено, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума на яку вона проводиться дорівнює, або перевищує 150 тис. грн.