Сукупний дохід Мартинюка минулого року становив понад 344 тис. грн. - декларація

Сукупний дохід першого заступника голови Верховної Ради України Адама МАРТИНЮКА минулого року становив 344 тис. 591,73 грн. Відповідна декларація оприлюднена на сайті Верховної Ради. З цієї суми заробітна плата становила 225 тис. 800,03 грн., пенсія - 79 тис. 955,10 грн., матеріальна допомога - 38 тис. 836,60 грн. Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї, серед яких А.МАРТИНЮК вказав дружину, становить 3 тис. 061,63 грн. Крім того, А.МАРТИНЮК має земельну ділянку площею 1200 кв. м.

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