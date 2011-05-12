Луценко від учора не встає з ліжка - дружина

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО через голодовку перебуває у виснаженому стані, від учора практично не встає з ліжка і постійно перебуває під крапельницями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила його дружина Ірина ЛУЦЕНКО після відвідування чоловіка у відділенні гострих отруєнь Київської лікарні швидкої медичної допомоги, до якої із СІЗО днями було переведено Ю.ЛУЦЕНКА.

«Йому зробили обстеження, повністю зняли кардіограму – у нього тахікардія, дуже сильно підвищився пульс. Юра з вчорашнього дня з обіду на крапельницях. Не встає. Останній раз, коли він встав - тільки щоб його не несли на ношах - це була процедура МРТ вчора ввечері, коли мені не дали його побачити. Каже, що я з останніх сил просто дійшов. Практично він весь час на крапельницях – закінчуються одні крапельниці, підключають інші», - сказала І.ЛУЦЕНКО.

Вона додала, що крапельниці Ю.ЛУЦЕНКУ почали ставити вчора о третій годині ночі.

Також І.ЛУЦЕНКО підкреслила, що лікарі підтверджують в екс-міністра діагноз “цукровий діабет другого типу набутий”.

Вона нагадала, що її чоловік голодує вже 21-й день і схуд більше як на 20 кілограмів, перебуває у знесиленому стані.

За її словами, сліди інтоксикації з обличчя Ю.ЛУЦЕНКА практично зникли. Дружина вважає, що це сталося завдяки тому, що її чоловіку ставлять крапельниці для підживлення організму.

Також І.ЛУЦЕНКО заявила, що її чоловік поскаржився, що у нього постійно «тягне в ключицю, болить серце». «Він важко говорить, відчувається сухість в роті», - додала вона, підкресливши при цьому, що треба розуміти, що людина серйозно виснажена.

«Просто він не може вставати і каже: «Я не знаю, чи зможу вставати в ці дні, тобто людина лежить весь час», - зазначила І.ЛУЦЕНКО.

Крім того, вона передала журналістам прохання свого чоловіка не створювати в лікарні ажіотажу, тому що це заважає роботі лікарів.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня дружина екс-міністра І.ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Учора, 11 травня, дружина екс-міністра повідомила, що протягом дня намагалася отримати дозвіл слідчого на побачення з Ю.ЛУЦЕНКОМ, однак його надали лише о 18.20 з можливістю відвідання наступного дня, тобто 12 травня.