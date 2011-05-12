Нардеп Міщенко обурений збільшенням утричі витрат чиновників для декларування

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО (фракція БЮТ) обурений рішенням парламенту внести зміни до закону про збільшення утричі суми витрат чиновників, що підлягають обов’язковому декларуванню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.МІЩЕНКО заявив, коментуючи рішення парламенту щодо усунення неузгодженостей у тексті прийнятого закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні».

Він зазначив, що спочатку у поданому до Верховної Ради законопроекті взагалі не було вказано суму витрат, яка має декларуватися. За словами С.МІЩЕНКА, потім комітет подав свою пропозицію, що така сума має бути еквівалентною середньомісячному доходу чиновника за минулий рік. С.МІЩЕНКО підкреслив, що коли законопроект розглядався в другому читанні, то головуючий на засіданні парламенту з голосу назвав суму 50 тис. грн., і депутати проголосували за цю пропозицію.

С.МІЩЕНКО процитував зі стенограми засідання ВР слова головуючого: «Ставлю на голосування щодо суми витрат, яка перевищує 50 тис. грн.». С.МІЩЕНКО підкреслив, що з незрозумілих причин на сьогоднішньому засіданні парламенту виникла цифра 150 тис. грн. «Звідки вони взяли ці 150 тисяч, не голосуючи сьогодні цих змін, цієї поправки», - сказав С.МІЩЕНКО.

Він підкреслив, що влада все зробила для того, щоб чиновники і члени їх сімей декларували витрати, які перевищують 150 тис. грн. При цьому додав, що «не всі чиновники і члени сімей таку суму отримують, тобто суму 150 тис. грн. за рік».

С.МІЩЕНКО вважає, що сьогоднішнє рішення парламенту - «це абсурд, це взагалі нівелює питання декларування доходів суб’єктів корупційних діянь і членів їх сімей».

Він роз’яснив, що тепер чиновник має декларувати тільки одноразові витрати, які перевищуватимуть 150 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, Верховна Рада України внесла уточнення в раніше ухвалений антикорупційний закон, який не був направлений на підпис Президенту України через певні неузгодженості.

Зокрема, внесеними сьогодні змінами передбачено, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума на яку вона проводиться дорівнює, або перевищує 150 тис. грн.

Таким чином, депутати утричі збільшили суму, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу – в ухваленому 7 квітня ц. р. Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні" визначалося, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо ця сума дорівнює, або перевищує 50 тис. грн.