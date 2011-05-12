Єфремов: збільшення до 150 тис.грн. витрат чиновників щодо декларування узгоджено з FATF

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що збільшення до 150 тис. грн. в антикорупційному законі суми витрат чиновників, що підлягають обов’язковому декларуванню, є цілком обгрунтованим і узгоджено з Міжнародною організацією з боротьби з відмиванням нелегальних доходів FATF.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав на прес-конференції, коментуючи сьогоднішнє рішення парламенту щодо усунення неузгодженостей в тексті Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні».

Він зазначив, що свого часу Верховна Рада ухвалила закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

«Цей закон був узгоджений з FATF, організацією, яка контролює цей напрямок, і в законі було прописано, що обов’язковому фінансовому моніторингу підлягають фінансові операції на суму, яка дорівнює або перевищує 150 тис. грн.», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Коментуючи заяву голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Сергія МІЩЕНКА про те, що при голосуванні за закон «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» йшлося про декларування видатків чиновників на суму 50 тис. грн., О.ЄФРЕМОВ зазначив, що тоді головуючий на засіданні ВР сумнівався в названій сумі - 50 тис. грн., посилаючись на раніше ухвалений закон.

Лідер фракції ПР зазначив, що коли «юристи підняли даний закон («Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» - УНІАН), то там прописана сума в 150 тис. грн.».

«Тут йдеться про логічне продовження того, за що голосували вони (йдеться про опозицію – УНІАН) раніше», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Відповідаючи на запитання, яку суму, на його думку, мають декларувати чиновники, О.ЄФРЕМОВ зазначив, що «і 50 тис., і 150 тис. грн. – це цифри, які ми повинні навчитися ще декларувати».

Він нагадав, що даний закон «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», в разі підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, набуває чинності з 1 липня. Водночас лідер фракції ПР зауважив, що поки немає чіткої схеми, яким чином чиновники декларуватимуть свої витрати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, Верховна Рада внесла уточнення в раніше ухвалений антикорупційний закон, який не був направлений на підпис Президенту України через певні неузгодженості.

Уточнення стосується заповнення декларацій. Зокрема передбачено, що в декларації мають вказуватися як витрати, що були здійснені на майно, яке є в приватній власності, так і на майно, що є в оренді.

Крім того, внесеними сьогодні змінами передбачено, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює, або перевищує 150 тис. грн.

Таким чином, депутати утричі збільшили суму, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу – в ухваленому 7 квітня ц. р. Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні" визначалося, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо ця сума дорівнює, або перевищує 50 тис. грн.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО (фракція БЮТ) висловив обурення рішенням парламенту внести зміни до закону про збільшення утричі суми витрат чиновників, що підлягають обов’язковому декларуванню.