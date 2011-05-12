ВР удосконалила процедуру переходу фінринку на міжнародні стандарти звітності

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону в цілому проголосували 253 народні депутати з 385 зареєстрованих в сесійній залі.

Законодавчим актом внесено зміни до Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо врегулювання порядку переходу учасників фінансового ринку на міжнародні стандарти фінансової звітності.

Зокрема, визначено: поняття "міжнародні стандарти фінансової звітності"; облікову політику підприємства; порядок застосування міжнародних стандартів; термін та місце оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком.

Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" доповнено новою статтею 12-1 про застосування міжнародних стандартів.

Так, для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Згідно із законом, підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики про складання ними фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складені за міжнародними стандартами, подаються у порядку, визначеному цим законом.