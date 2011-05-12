НБУ дозволив банкам проводити валютні свопи з 30 травня

Національний банк України з 30 травня 2011 року дозволив банкам проводити між собою свопи (договори продажу валюти із зобов`язанням зворотного викупу у певний термін за визначеним наперед курсом).

Відповідне рішення закріплене постановою НБУ № 111 (реєстрація у Мін’юсті 6 травня п.р.), розміщеною на сайті Верховної Ради.

Даною постановою вносяться зміни до Положення про порядок і умови торгівлі іноземною валютою. Документ набере чинності з дня офіційної публікації, окрім підпункту про валютні свопи, який набирає чинності з 30 травня.

Свопи можуть укладатися банками з валютою I групи класифікатора (долари, євро, франки, ієни тощо) на термін до одного року. Згідно з документом, банкам також дозволяється проводити свопи на міжнародному валютному ринку.

Також з установ знімається заборона на проведення форвардних операцій у разі порушення лімітів валютної позиції.

З моменту офіційної публікації документу банкам буде дозволено продавати і купувати валюту на міжбанку протягом однієї торгової сесії, тоді як дотепер вони могли лише або купувати, або продавати іноземну валюту.

Поправками до порядку також передбачається, що банки мають право здійснювати власні операції у межах встановлених лімітів відкритої валютної позиції.