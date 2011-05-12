Інфляція в травні перебуватиме в межах 1% - експерт

Інфляція в травні буде перебувати в межах 1%.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.

На його думку, збереженню рівня інфляції до 1% буде сприяти відсутність зростання цін на послуги ЖКГ. «Для цього місяця характерні більш низькі темпи зростання цін на хліб, м`ясо, рибу через зниження попиту на них, а також здешевлення яєць і молочних продуктів» - сказав М.ІВЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що незважаючи на очікуване уповільнення інфляції в травні і влітку, ціни восени традиційно почнуть зростати вищими темпами. Заплановане підвищення до кінця року цін на газ і електрику негативно вплине на загальний інфляційний фон. Крім того, зростанню інфляції сприяє подорожчання бензину з початку цього року на 26,04%. «Очікується, що темпи інфляції в Україні за підсумками року становитимуть 11% проти 9,1% в 2010 році» - сказав М.ІВЧЕНКО.

Він нагадав, що інфляції в Україні в квітні склала 1,3%, що на 0,1% менше, ніж у березні. За його словами, інфляція у квітні була зумовлена підвищенням тарифів на комунальні послуги на 1,7%, зокрема на електроенергію на 15%. Також суттєво подорожчали алкоголь і тютюн - на 1,6%, одяг і взуття - на 0,2%. Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої (53,46% від всього споживчого кошика за даними на липень 2010 року) минулого місяця підвищилися на 1,5%. На тлі високих інфляційних очікувань у суспільстві, зростання собівартості продукції і низького врожаю зернових минулого року, у квітні продовжували дорожчати хліб і хлібопродукти (2,2%). Також відзначилися зростанням цін м`ясо і риба - на 0,6%, овочі - на 6,8%, фрукти - на 4%, цукор - на 4%. Підвищення вартості овочів і фруктів, пов`язано з традиційним збільшенням попиту на них у цей період. Стримуючий вплив на темпи інфляції у квітні, як зазначає М.ІВЧЕНКО, зробило зниження цін на молоко і сир - на 2,4% і 1,1% відповідно.