Міжбанк: закриття торгів: 8,0005/8,0095 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9980/8,0090, на 12:00 ціни піднялися до 8,0030/8,0130. На момент закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 8,0005/8,0095 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2860/0,2865, на 12:00 ціни знизилися до 0,2858/0,2863. На момент закриття торгів ціни досягли мінімуму 0,2853/57. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,0400 (+0,4100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4220/1,4222, а на 15:00 впали до 1,4159/1,4161. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3785/11,3965, на 12:00 ціни пішли донизу - 11,3515/11,3720. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,3255/11,3445.