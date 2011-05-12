Податкова вдвічі скорочує кількість планових перевірок

Кількість планових перевірок платників податків-юридичних осіб у II кварталі 2011 року зменшено більш ніж вдвічі у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Про це під час оперативної наради повідомив заступник голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО.

План-графік податкової служби передбачає у другому кварталі 3,2 тис. перевірок (у тому ж періоді 2010 року – 7,1 тис). Таким чином, їхня загальна кількість скоротилася на 54%.

За словами заступника Голови ДПСУ, рішення про скорочення перевірок прийнято в результаті запровадження «ризикорієнтованої системи» моніторингу, завдяки якій ДПС «може відстежувати факти ухилення від сплати податків дистанційно».

„Для планування перевірок суб’єктів господарювання ми використовуємо ризикоорієнтовану систему відбору платників. Завдяки їй податкова акцентує свою увагу лише на тих підприємствах, які мають ризики несплати податків. Тобто, ми не перевіряємо сумлінних платників податків, податковим контролем охоплені лише ризикові платники”, – зазначив О.КЛИМЕНКО.

Довідково: З початку 2011 року кількість перевірок суб’єктів господарювання постійно зменшується. В І кварталі 2011 року - на 18% (з 6,1 тис. до 5 тис.), зокрема, у березні планових перевірок юридичних осіб відбулося на 32,1% менше порівняно із березнем минулого року (1440 проти 2123 минулого року).