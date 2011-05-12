ЄБРР: Україна вийде на докризовий рівень зростання ВВП до 2014 року

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує вихід України на докризовий рівень зростання валового внутрішнього продукту до 2014 року. Про це в інтерв`ю газеті «День» (№78 від 11 травня ц.р.) повідомив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

Він зазначив, що, враховуючи значну девальвацію гривні і спад виробництва унаслідок фінансової кризи, швидкого відновлення української економіки очікувати не доводиться. При цьому темпи відновлення визначатимуться, перш за все, обсягами інвестицій.

«Цього року не вдасться повернутися на докризовий рівень зростання ВПП. Була значна девальвація гривні і величезний спад виробництва. На мій погляд, на докризовий рівень розвитку Україна вийде за два-три роки, ближче до 2014 року. Але і це багато в чому залежить від того, чи з`являться нові інвестиції в країні», - сказав А.КУУСВЕК.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня на засіданні Кабінету міністрів М.АЗАРОВ повідомив, що, за попередніми даними Державного комітету статистики, зростання ВВП України в лютому поточного року становило 6%, у січні-лютому – 5,5%.

Довідка УНІАН. За оперативними даними, зростання валового внутрішнього продукту в 2010 році проти 2009 року становило 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.

У Держбюджеті на 2011 рік передбачене зростання ВВП на рівні 4,5%.