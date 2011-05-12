На кінець квітня золотовалютні резерви України становили 38,4 млрд. дол.

На кінець квітня 2011 року золотовалютні резерви України становили 38,4 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на розширеному засіданні Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

«Збільшилися обсяги валютних резервів на 60%, а на кінець квітня вони становили 38,4 млрд. дол. Такого не було і в докризові роки», – сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що такий рівень золотовалютних резервів означає, що Україна має стійкий фінансовий стан. «А ви, як підприємці, можете упевнено планувати і цей, і наступний рік, спираючись на ті показники, про які я говорю», – підкреслив глава уряду, звертаючись до учасників засідання.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією, розміщеною на сайті Нацбанку, міжнародні валютні резерви Національного банку України у квітні 2011 року зросли на 5,3%, або 1,923 млрд. дол., – до 38,351 млрд. дол. При цьому з початку року золотовалютні резерви збільшилися на 10,9%, або 3,775 млрд. дол.

Раніше голова НБУ Сергій АРБУЗОВ не виключив, що обсяг золотовалютних резервів України до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.