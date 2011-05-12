Прогноз рівня інфляції за підсумками 2011 року становить 8,9% – Тігіпко

Інфляція в Україні за підсумками 2011 року прогнозується на рівні 8,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції.

За його словами, рівень інфляції поки утримується у прогнозних рамках.

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника інформаційно-аналітичного центру Forex Club в Україні Миколи ІВЧЕНКА, незважаючи на очікуване уповільнення інфляції в травні і влітку, ціни восени традиційно почнуть зростати вищими темпами. Заплановане підвищення до кінця року цін на газ і електрику негативно вплине на загальний інфляційний фон. Крім того, зростанню інфляції сприяє дорожчання бензину з початку поточного року на 26,04%. «Очікується, що темпи інфляції в Україні за підсумками року становитимуть 11% проти 9,1% в 2010 році», – сказав М.ІВЧЕНКО.