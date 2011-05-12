Податкова пропонує зернотрейдерам відмовитися від сумнівних контрагентів

Державна податкова служба запропонувала підприємствам-зернотрейдерам свої послуги з «горизонтального моніторингу». Про це під час зустрічі з бізнесменами заявив Голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, легально працюючі зернотрейдери-експортери подекуди стикаються із труднощами з відшкодуванням ПДВ саме через співробітництво з контрагентами, викритими на ухиленні від оподаткування.

«Дуже часто контрагенти другої ланки взагалі не сплачують податки. Тому ми повинні спільно знайти вирішення цієї проблеми. Треба створити такі умови, щоби ринок експорту зерна став прозорим, а підприємства мали змогу заробляти і наповнювати бюджет своїми податковими платежами», - зазначив Голова ДПСУ.

Голова ДПС повідомив, що податкова служба готова надати зернотрейдерам інформацію, і порадив бізнесменам звертатися за такими відомостями до укладання угод з контрагентами. «Так ми зможемо попередити можливі непорозуміння, і заздалегідь бути впевненими у тому, що на цьому ринку все відбувається згідно закону», - підкреслив Віталій Захарченко.

Нагадаємо, експеримент ДПС із запровадження такого сервісу для платників, як «горизонтальний моніторинг», розпочався 28 квітня 2011 року. Сутність такого моніторинг полягає у тому, що податківці за згоди платника готові безкоштовно опрацьовувати інформацію про його фінансові операції та наперед вказувати на можливі ризики та сумнівних контрагентів.

Вперше «горизонтальний моніторинг» був використаний у Нідерландах 2005 року. Згодом запозичений іншими країнами Європи, зокрема – Німеччиною, Австрією, Словенією.