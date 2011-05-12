Тігіпко виключає повернення до колишньої спрощеної системи оподаткування

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО виключає можливість повернення до спрощеної системи оподаткування, що діяла до ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

Він зазначив, що така форма оподаткування призводить до втрат бюджету.

Водночас, за словами С.ТІГІПКА, уряд може запропонувати альтернативний законопроект, яким буде передбачене ведення бізнесу фізичними особами. Зокрема, вони зможуть стати платниками податку на додану вартість і на них розповсюджуватиметься норма про амортизаційні відрахування. При цьому така діяльність передбачатиме спрощену звітність, зазначив С.ТІГІПКО.