Доходи Пенсійного фонду зростають на 1 млрд. грн. на місяць - Азаров

Доходи Пенсійного фонду України зростають на 1 млрд. грн. на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на розширеному засіданні Ради підприємців при Кабінеті Міністрів.

«Доходи Пенсійного фонду нині ростуть по 1 млрд. грн. на місяць», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що така тенденція спостерігається після набуття чинності Податкового кодексу.

Довідка УНІАН. У 2010 році до бюджету Пенсійного фонду України (ПФ) надійшло 183,565 млрд. грн., зокрема власних надходжень – 119,343 млрд. грн. Загальна сума надходжень з урахуванням позики на покриття касових розривів і залишку становила 193,672 млрд. грн. Сума витрат становила 191,472 млрд. грн.

Бюджет фонду на 2010 рік було затверджено постановою Кабінету Міністрів від 21 липня 2010 року №626.

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