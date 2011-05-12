Держагентство з інвестицій стало розпорядником коштів за вісьмома бюджетними програмами

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо визначення Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами головним розпорядником коштів”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 278 народних депутатів з 364, зареєстсрованих в сессійній залі.

Законом визначено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України головним розпорядником бюджетних коштів за вісьмома бюджетними програмами з присвоєнням їм нових кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

Документом затверджено бюджетні призначення Агентству та виключено бюджетні призначення Міністерству економічного розвитку і торгівлі України у рядках за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1205000, 1205010, 1205030, 1205040, 1205090, 1205100, 1205110, 1205120 і 1205130.