S&P присвоїло запланованому випуску облігацій Львова рейтинги «CCC+/uaBB»

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor`s присвоїла довгостроковий рейтинг боргового зобов`язання в національній валюті «ССС +» і рейтинг за національною шкалою «uaBB» випуску пріоритетних незабезпечених облігацій на суму 90 млн. грн., запланованого Львовом. Рейтинг очікуваного відшкодування боргу після дефолту, присвоєний випуску, - «4».

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, надходження від розміщення облігацій будуть використані для погашення частини заборгованості (90 млн. грн.) за облігаціями міста загальним обсягом 200 млн. грн. зі ставкою купона 20% і терміном погашення в 2014 р.

Випуск передбачає щоквартальні фіксовані купонні платежі з розрахунку не більше 14% річних і трирічний термін обігу.

Також вказується, що рейтинги облігацій відповідають рейтингам Львова, які відображають низьку фінансову гнучкість цього міста, зумовлену особливостями української системи міжбюджетних відносин, а також тиск на витрати міського бюджету, пов`язаний, зокрема, з необхідністю поліпшення інфраструктури, зважаючи на проведення в місті кількох футбольних матчів Євро-2012 під егідою УЄФА. Стримуючий вплив на рівень рейтингу також надають слабкі показники ліквідності, низька, на думку Служби кредитних рейтингів Standard & Poor`s, кредитна культура міста (неплатежі за гарантіями) і невисокий рівень добробуту в міжнародному контексті.

Вплив цих негативних факторів компенсується невисоким рівнем витрат Львова на обслуговування і погашення боргу, його роллю одного з комерційних центрів Західної України, а також диверсифікованою структурою економіки.