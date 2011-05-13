ЄБРР інвестує по 300 млн. дол. для реалізації проектів в АПК і фінсекторі України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує інвестувати по 300 млн. дол. для реалізації проектів в АПК і фінансовому секторі України у 2011 році. Про це в інтерв`ю газеті «День» (№78 від 11 травня ц.р.) повідомив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

Він відзначив значне зниження ризиків і стабілізацію фінансового сектора України порівняно з 2008-2009 рр.

«ЄБРР планує направити близько 300 млн. дол. у банківський сектор. Основну частину у минулому і цьому році поки займає торгове фінансування, проте зараз хочемо знайти спосіб збільшити банківські кредитні портфелі для малого і середнього бізнесу, наприклад, у секторі енергозбереження» - сказав А.КУУСВЕК.

При цьому він наголосив, що аграрний сектор України є найстабільнішим зростаючим сектором економіки України, і, відповідно, представляє інтерес для інвестування.

«Торік ЄБРР вклав близько 200 млн. дол. в АПК. У 2011 році ми готові інвестувати ще 300 млн. дол., і сьогодні розглядаються 10-12 потенційних проектів» - повідомив А.КУУСВЕК.

Також він підтвердив, що загальний обсяг інвестицій в економіку України на 2011 р. запланований в обсязі 1 млрд. євро. При цьому зазначив, що виділення цих коштів залежатиме від наявності якісних проектів і інвесторів. «Нагадаю, що ЄБРР може фінансувати лише від 35% до 50% вартості проекту. Але чи будуть ці інвестори в приватному секторі?», - сказав А.КУУСВЕК.