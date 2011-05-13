Для подальшого зростання сьогодні євро потрібно утриматися вище позначки 1.42 - експерт

Європейській валюті для того, аби відновити зростання після вихідних, необхідно в п`ятницю, 13 травня, утриматися вище позначки 1.42, що євро і буде намагатися робити з урахуванням не особливо райдужних надій на позитивну статистику зі США, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, британський фунт також спробує повернутися в район 1.63-1.64, а японської ієни нічого не залишається, окрім як стримувати натиск долара, не пускаючи його вище 81.

Як відзначають аналітики, в п`ятницю погляди учасників ринку будуть спрямовані у бік даних щодо ВВП країн єврозони окремо і регіону загалом, а також на публікацію індексу споживчих цін та індикатора впевненості споживачів від університету Мічигану в США. Очікується, що останній показник зросте до позначки 70. Крім того, цифри по інфляції, згідно з очікуваннями, можуть продемонструвати негативну динаміку.