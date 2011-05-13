Рада ухвалила бюджетну політику на 2012 рік
Верховна Рада України ухвалила постанову «Про основні напрями бюджетної політики на 2012 рік».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 263 із 376 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Відповідно до постанови, основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2012 рік передбачаються наступні: валовий внутрішній продукт номінальний - 1475,5 млрд. гривень; зростання реального ВВП - 6,5%; індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 107,9%; індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) - 109,7%.
Також передбачено, що рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, у 2012 році складе 7,2-7,7%.
У постанові зазначено, що макропоказники можуть бути уточнені після надходження фактичних даних щодо підсумків економічного розвитку держави за 2010 рік та оперативних статистичних даних щодо поточного стану соціально-економічної ситуації у 2011 році.
У прогнозні розрахунки основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 рік закладається середньорічний обмінний курс гривні до долара США на рівні 7,9-8 гривень.
Формування цінової динаміки відбуватиметься в умовах зменшення податкового навантаження на реальний сектор економіки, виваженої тарифної політики та помірних темпів зростання світових цін, що сприятиме уповільненню темпів зростання цін виробників промислової продукції до 9,7%.
Передбачено, що основними завданнями бюджетної політики є забезпечення соціально-економічного розвитку України; утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету на 2012 рік на рівні 2,5% валового внутрішнього продукту; фінансування бюджетного дефіциту переважно шляхом здійснення внутрішніх запозичень; зменшення частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет порівняно із врахованим у 2011 році (28,7%) шляхом.
Крім того, передбачається зниження темпів зростання реалізації підакцизних товарів (алкогольні напої, пиво і тютюнові вироби) у зв’язку із підвищенням ставок акцизного податку; зменшення питомої ваги у валовому внутрішньому продукті надходжень плати за землю та надання адміністративних послуг; зміни починаючи з 2012 року порядку та строків перерахування Національним банком частини прибутку до державного бюджету; поліпшення управління державним боргом з метою подальшого скорочення його обсягу до економічно безпечного рівня (не більш як 30% ВВП).
Також передбачено надання державних гарантій в обсязі не більш як 1% валового внутрішнього продукту для реалізації виключно інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих, зокрема, на розвиток експортного потенціалу національної економіки; підвищення ефективності здійснення капітальних видатків і встановлення частки інвестиційних видатків зведеного бюджету на рівні не менш як 5% ВВП; забезпечення прозорості системи державних фінансів на основі створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет”; поліпшення менеджменту державних підприємств; продовження співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями для поліпшення інвестиційного клімату України та залучення інвестицій; фінансову підтримку проведення в Україні на належному рівні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Також передбачається підвищення мінімальної заробітної плати і посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою поступового наближення його розміру до рівня мінімальної заробітної плати; прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення з урахуванням індексу споживчих цін; підвищення розміру державної соціальної допомоги (у тому числі максимального), визначеного відповідно до статті 5 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, на кожну дитину віком від 3 до 18 років.
Підвищення ефективності управління державним боргом передбачає вжиття заходів до здійснення активних операцій, пов’язаних з управлінням державним боргом і ліквідністю єдиного казначейського рахунка, у межах граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду.
Також передбачені пріоритетні завдання податкової політики. Реалізація податкової політики передбачає розроблення та внесення змін до Податкового кодексу України з метою зміни ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції щодо деяких податків і зборів; адаптації податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу; підвищення ефективності адміністрування податків; зменшення обсягу податкової звітності; своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість; проведення моніторингу застосування норм Податкового кодексу та усунення виявлених недоліків.
Основними напрямками передбачено впровадження на рівні головних розпорядників бюджетних коштів середньострокових інвестиційних планів у межах граничних сум середньострокового бюджету з інвестиційних проектів, що пройшли процедуру оцінювання; збалансування фінансового стану Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та її дочірніх підприємств і компаній без залучення бюджетних коштів, державних цінних паперів, надання розстрочень і відстрочень із сплати податкових зобов’язань і затвердження на цій основі її бездефіцитного фінансового плану в установлений законодавством строк.
Також заплановано здійснення заходів з приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава; удосконалення законодавства у сфері земельних відносин з метою ефективного державного управління земельними ресурсами та функціонування прозорого ринку землі; затвердження порядку проведення інвентаризації об’єктів державної власності.
Передбачено припинення практики реорганізації професійно-технічних навчальних закладів у структурні підрозділи вищого навчального закладу.
У сфері оборонної діяльності планується впровадження нового механізму фінансування забезпечення житлом військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу; удосконалення механізму реалізації військового майна, що вивільняється у ході реформування Збройних сил, інших військових формувань і правоохоронних органів; переозброєння ЗСУ, інших військових формувань і правоохоронних органів сучасними видами озброєння та військової техніки, використовуючи вітчизняні розробки, високі технології і виробничі потужності оборонно-промислового комплексу; нарощування боєздатності Об’єднаних сил швидкого реагування та підвищення рівня боєздатності Основних сил оборони.
Заплановано створення системи “єдиного вікна” для реєстрації підприємницької діяльності і добровільного припинення суб’єктів господарювання; запровадження системи державної підтримки експортної діяльності.