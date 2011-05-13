Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні збільшилося в 2,3 разу

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в першому кварталі 2011 року становило 3 млрд. 133,8 млн. дол., що в 2,3 раза більше, ніж у січні-березні 2010 року (1 млрд. 372,6 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні-березні ц.р. експорт товарів становив 15 млрд. 382,6 млн. дол. (на 49,2% більше показника за січень-березень 2010 року), імпорт - 18 млрд. 516,4 млн. дол. (на 58,5% більше). Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0,83 (у січні-березні 2010 року - 0,88).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 196 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з першим кварталом 2010 року збільшилася частка жирів і масел тваринного й рослинного походження - з 5% до 6,3%, залізничних і трамвайних локомотивів, колійного обладнання - з 4% до 6%, руди, шлаків і золи - з 4% до 5,7%, виробів із чорних металів - з 3,4% до 4,6%, продуктів неорганічної хімії - з 1,9% до 2,7%, насіння й плодів олійних рослин - 1,1% до 2,7%, добрив - з 2,3% до 2,6%.

Водночас зменшилася частка чорних металів - з 28,8% до 28,3%, енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її переробки - з 7,4% до 6,7%, механічних машин - з 6,5% до 4,9%, електричних машин - 4,5% до 4,2%, зернових культур - 6,8% до 3,7%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її переробки – з 33,7% до 39,9%, механічних машин - 6,6% до 7,2%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних - з 4,5% до 5,6%.

Разом із тим, зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас - з 4,2% до 3,7%, фармацевтичної продукції - з 4,6% до 3,3%, паперу й картону - з 2,7% до 1,9%, руди, шлаків і золи - з 2,8% до 1,4%.

За даними Держкомстату, в березні 2011 року експорт товарів збільшився проти березня 2010 року на 52,5% і становив 6 млрд. 006,2 млн. дол., імпорт - на 49,6%, до 7 млрд. 047,6 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками березня поточного року становило 1 млрд. 041,4 млн. дол. (у березні 2010 року воно також було негативним - 773,7 млн. дол.).