Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами зросло на 24%

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками січня-березня 2011 року збільшилося на 24,4% порівняно з аналогічним періодом 2010 року і становило 1 млрд. 932,2 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, за перший квартал ц.р. експорт послуг становив 3 млрд. 185,2 млн. дол., імпорт – 1 млрд. 253 млн. дол. Порівняно з січнем-березнем 2010 року експорт зріс на 19,2%, імпорт – на 12%.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 197 країн світу.

Також повідомляється, що найбільша питома вага в загальному обсязі українського експорту доводиться на транспортні (69,8%), ділові, професійні й технічні (13,7%) послуги.