Боротьба з тіньовим сектором не зачіпатиме малий та середній бізнес - заступник голови ДПС

Малий та середній бізнес не страждатиме від впровадження «ризикоориєнтованої» системи моніторингу платників. Про це під час Інтернет-конференції на порталі «Liga.Net» заявив заступник голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами, податкова заздалегідь подбала про безпеку дрібних підприємств.

«Дійсно, під час тестування спеціалізованого софту виявилося, що малий та середній бізнес має статистичні критерії, дещо подібні до тих, за якими ми відносимо підприємства до групи ризику – мала кількість працюючих, низька вартість основних фондів, невеликий статутний фонд тощо. Згодом ми знайшли додаткові параметри, які у «конвертів» та реально працюючих підприємств різняться», - пояснив податківець.

Заступник голови ДПС запевнив, що малим підприємцям, які працюють в правовому полі, нема чого боятися.

«Справа в тому, що в нас розроблений т.з. «метод нечітких множин», завдяки якому ми з майже стовідсотковою точністю можемо відрізнити реально працюючий суб’єкт господарювання від «транзиту» чи «податкової ями». Кількість помилок у дефініції платника близька до нуля», - запевнив Олександр Клименко.