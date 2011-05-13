Податкова оприлюднила критерії, за якими шукає «ризикові» підприємства

Під час Інтернет-конференції на порталі «Liga.Net» заступник голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО оприлюднив критерії, за якими пошукові комп’ютерні програми податкової відносять підприємства до категорії «ризикових».

За його словами, автоматизована «система раннього виявлення та припинення діяльності тіньового сектору економіки» виконує пошук, орієнтуючись на такі базові параметри, присутність у місцях масової реєстрації, невизначеність фактичного знаходження, вартість основних фондів.

Під час аналізу баз даних спеціалізовані програми шукають підприємства, які, ймовірно, можуть бути «податковими ямами» або «транзитами».

Зокрема, до «групи ризику» відносять платників, які перебувають у процедурі банкрутства, фактично знаходяться невідомо де, а юридичною адресою є місця масової реєстрації. «Коли підприємство, що знаходиться у процедурі банкрутства, раптом активно проводить фінансові операції, для нас пояснення тільки одне – це робиться для того, щоби, не платячи податків, незабаром зникнути», - пояснив заступник голови ДПС України.

Крім того, враховується «податкова історія» засновників. «Бувають випадки, коли людина, яка має за собою кілька десятків банкротів, знову реєструє підприємств. Таких ми беремо на контроль з першого дня роботи», - підкреслив О. Клименко.

Також враховуються додаткові чинники – наприклад, мала кількість працюючих (до 5 осіб) та вартість основних фондів менше 10 тис. грн. або фактична їх відсутність.

«Тобто, середньостатистичний «ризиковий» суб’єкт господарювання має на балансі один-два комп’ютери, а з персоналу – директора та бухгалтера в одній особі. Цього недостатньо, щоби повноцінно працювати, але вистачає для участі у злочинних схемах», - пояснив Олександр Клименко.

Він підкреслив, що запровадження автоматизованої системи виявлення «ризикових» платників себе виправдовує. З початку року комп’ютерний пошук дозволив виявити півтори тисячі різноманітних схем з ухилення від сплати основних бюджетоутворюючих податків – ПДВ та податку на прибуток. «Вжитими заходами нам вдалося ліквідувати 51 конвертаційний центр та донарахувати порушникам податкового законодавства 420 млн. грн. Головне навіть не в тому, що ми притягнули до відповідальності організаторів «конвертів», а в тому, що значні гроші реального сектору економіки повернулися у «білий» обіг», - підкреслив О. Клименко.

Заступник голови ДПС України також додав, що низка підприємств добровільно припинили співробітництво з мінімізаторами податків та добровільно додатково сплатили до бюджету 1,9 млрд. грн. ПДВ