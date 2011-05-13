Грошова маса в Україні збільшилася на 2,8%

Грошова маса в Україні в квітні ц.р. збільшилася на 2,8% (з початку року - на 6,8%) - до 638,7 млрд. грн., монетарна база - на 2,7% (з початку року - на 1,7%) - до 229,5 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Загальний обсяг депозитів у квітні ц.р. збільшився на 2,6% (із початку року - на 8,9%) - до 450,5 млрд. грн. У т.ч. вклади юридичних осіб збільшилися на 5,3% (із початку року - на 12,4%) - до 159,6 млрд. грн., фізичних осіб - на 1,1% (із початку року - 7%) - до 290,9 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень зріс на 1,2% (із початку року - на 3,9%) - до 752 млрд. грн. У т.ч. кредити юридичних осіб зросли на 1,5% (із початку року - на 5,7%), - до 549,3 млрд. грн., кредити фізичним особам - на 0,3% (із початку року скоротилися на 0,8%) - до 202,7 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в квітні ц.р. збільшився на 53,1% (із початку року – більш ніж у 3,4 раза) - до 9,5 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками в квітні збільшився на 3,2% (із початку року - на 1,2%) - до 185,2 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у квітні ц.р. скоротився на 1,2% (із початку року зріс на 14,9%) - до 19,2 млрд. грн. За підсумками місяця норматив обов`язкових резервів становить 12,9 млрд. грн., із них на окремий рахунок у Нацбанку перераховано 7,4 млрд. грн.

НБУ в квітні здійснив операції з мобілізації вільної ліквідності банків на 37,8 млрд. грн. Із початку ц.р. року обсяг мобілізаційних операцій становив 78,6 млрд. грн.

Операції з рефінансування банків у квітні становили 19,5 млн. грн. (із початку року – 27,4 млн. грн). Обсяг повернення заборгованості за наданими кредитами рефінансування становив 0,9 млрд. грн. (із початку року – 4,7 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.