Долар знову дорожче 8 грн. Що далі?..

Те, про що там багато говорили і сперечалися, відбулося. За результатами торгів на міжбанку 12 травня ц. р. курс долара перевищив позначку 8 гривень. Це є найактивнішим психологічним фактором, який, безумовно, відіб`ється на українському валютному ринку.

Зростання курсу долара в травні виглядає, принаймні, дивним. Травень ніколи не характеризувався підвищеним попитом на валюту, швидше, навпаки. У цьому місяці ділова активність починає знижуватися, тому що бізнес готується до літнього затишшя. Тому і попит на валюту невисокий. Навіть у 2009 році, коли в результаті кризи попит на валюту перевищував пропозицію, у травні курс знижувався (наприклад, 5 травня 2009 року курс долара був 7,94 грн., а вже 12 травня - 7,81 грн.). Аналогічна ситуація спостерігалася і в травні 2010 року. Повільно, але гривня зміцнювалася, а не девальвувала. Тепер ситуація докорінно змінилася...

Що спровокувало зростання долара?..

Перш за все, зростання курсу долара викликане підвищеним попитом на готівкову валюту. Згідно з офіційними даними НБУ, за січень-квітень п. р. готівкової валюти купили на 3,3 млрд. дол. більше, ніж продали. За аналогічний період 2010-го цей показник був на рівні 1,7 млрд. дол. Навіть у кризовому 2009 році він склав 2,8 млрд. дол. А ось у січні-квітні 2005 року було продано готівкової валюти на 158 млн. дол. більше, ніж куплено. Зараз є явний ажіотаж. При чому, швидше за все, він продовжиться. Думки з цього приводу експертів розділилися. Деякі вважають, що готівкову валюту скуповують фізособи для погашення кредитів і розміщення її на депозитах. Можливо, але тоді не зрозуміло, де населення бере надлишок гривні...

Ряд фахівців вважає, що попит на готівкову валюту формує «неофіційна економіка», де більша частина торговельних операцій фінансується за рахунок саме готівки. Так чи інакше, але загалом попит явно не враховувався при формуванні валютної політики країни.

Зовнішня торгівля продовжує залишатися дефіцитною. За підсумками першого кварталу, дефіцит зовнішньої торгівлі України становить 1,5 млрд. дол. Тільки в січні 2011 року зовнішня торгівля була профіцитною - 152 млн. доларів, проте вже в лютому-березні профіцит був витрачений. І це тільки початок року! Тепер же, коли в черговий раз зросли ціни на нафту і природний газ, дефіцит буде тільки набирати обертів. Швидше за все, на кінець року дефіцит зовнішньої торгівлі буде на рівні 5-6 млрд. дол. Цю валюту необхідно дістати, щоб профінансувати зовнішні закупівлі, того ж природного газу, ціна на який, як прогнозують в Кабміні, підвищиться до 400 дол.

У докризовий період Україна мала стабільний приплив валюти у вигляді прямих інвестицій. У 2008 році їх сума склала майже 10 млрд. дол., в 2007 році - понад 9 млрд. дол., а в 2005 році - понад 7 млрд. дол. За підсумками першого кварталу 2011 року сальдо сум прямих іноземних інвестицій склало лише 770 млн. дол. За аналогічний період 2008-го - понад 2,4 млрд. дол. Зарубіжні інвестори не поспішають вкладати гроші в Україну. Як результат - не вистачає припливу валюти для розрахунків за імпортними поставками.

«Завис у повітрі» і черговий транш Міжнародного валютного фонду в розмірі майже 1,5 млрд. дол. З рішенням з цього приводу, яке відкладається з березня ц. р., МВФ обіцяв розібратися до 15 червня. Але, судячи з принципових розбіжностей щодо виконання пунктів меморандуму про співпрацю, «розбірки» продовжаться. На перший погляд, може здатися, що кредити Фонду Україні більше не потрібні, і не варто драматизувати. Але в даній ситуації важливі не стільки кредити, скільки сама співпраця. За підсумками першого кварталу 2011 року, сальдо боргових зобов`язань України перед нерезидентами виявилося негативним - 372 млн. дол. Більш-менш вдало розміщуються державні єврооблігації або єврооблігації держбанків і структур, але приватний бізнес поки не може похвалитися значним успіхом із залучення боргових коштів з-за кордону. Багато в чому це пов`язано з діями Фонду.

Чи є вихід з даної ситуації?..

На цей момент НБУ має в своєму розпорядженні золотовалютні резерви у розмірі майже 38 млрд. дол., з урахуванням кредитів МВФ. Швидше за все, регулятор продасть частину цієї валюти і тим самим задовольнить попит на ринку, що поверне курс на рівень нижче 8 грн. Нацбанк вже не раз демонстрував, що в такий спосіб може зняти девальваційний тиск.

Не виключено, що НБУ не вийде на міжбанк з інтервенцією, продовжить зберігати обсяги резервів. Такий розвиток подій можливий за відсутності прогресу в переговорах з МВФ. Тоді до кінця року попит ще зросте, та й валюти для утримання курсу знадобиться значно більше. У найближчі дні все стане зрозумілим. Якщо НБУ не вийде на міжбанк, значить, прийнято рішення девальвувати гривню. Хоча влітку можливе тимчасове повернення курсу до рівня нижче 8 грн. навіть без допомоги регулятора, але це буде пауза перед ривком вгору.

Можна знизити фіскальний тиск на ринок і тоді попит на готівкову валюту буде падати. Але такий маневр не дасть швидкого ефекту. У будь-якому випадку, вже до осені скуповування готівки втрачатиме активність.

Більш складно змінити структуру зовнішньої торгівлі України. На сьогодні реально тільки одне - створити нормальні умови для експорту продуктів харчування. На світовому ринку продовольство - тема номер один, а для нас - шанс скоротити дефіцит зовнішньої торгівлі.

Але головне на цей момент - продовження співпраці з МВФ. Від цього буде залежати багато що на валютному ринку.

Олександр Охріменко, голова Наглядової ради банку «Центр» (для УНІАН)