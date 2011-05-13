Рахункова палата оцінює зростання ВВП у першому кварталі на рівні 5,7%

За розрахунками Рахункової палати України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у I кварталі 2011 року становило 5,7%.

"Виконання державного бюджету у першому кварталі поточного року здійснювалося в умовах пожвавлення економіки. Приріст реального ВВП, за експертною оцінкою Рахункової палати, становив 5,7%", - йдеться у висновках Рахункової палати про виконання Держбюджету України у I кварталі 2011 року, які оприлюднені на сайті відомства.

При цьому наголошується, що зростання економічної активності не супроводжувалося відповідним поліпшенням стану ринку праці: кількість зареєстрованих безробітних за січень-березень зросла на 12,6%.

"Посилилася напруженість на ринку праці. Кількість офіційно зареєстрованих безробітних, за методологією Державної служби статистики, за січень-березень зросла на 12,6%, і на 1 квітня становила майже 614 тисяч осіб", - зазначає Рахункова палата.

Авансові платежі до державного бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), які були здійснені суб`єктами господарювання, порівняно з початком року зросли на 1 млрд. 38,4 млн. грн., або 10,1%, і на 1 квітня становили 11 млрд. 282,1 млн. грн.

"Впродовж січня-березня поточного року залишки невідшкодованого платникам ПДВ зросли на 213,2 млн. грн., або 1,7%, і на 1 квітня становили 12 млрд. 634,2 млн. грн. При цьому сума ПДВ, невідшкодованого на рахунки платників у встановлений Податковим кодексом термін, яка є заборгованістю бюджету, становила 1 млрд. 365,3 млн. грн. порівняно з 2,3 млн. грн. на початку поточного року", - йдеться в аналітичному матеріалі.

При цьому, за даними Рахункової палати, у січні-березні платникам ПДВ відшкодовано 11,276 млрд. грн., що на 5,88 млрд. грн., або в 2,1 разу, більше, ніж за відповідний період минулого року.