У Вашингтоні найближчим часом відбудуться переговори Кабміну з МВФ – Азаров

Найближчим часом урядова делегація відвідає Вашингтон, де проведе переговори з керівництвом Міжнародного валютного фонду щодо продовження програми співпраці з Україною.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв‘ю Reuters.

За його словами, делегацію очолить віце-прем‘єр-міністр і в складі буде міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

«Ми щоденно працюємо з представниками місії Міжнародного валютного фонду. Наша делегація була у Вашингтоні, і найближчим часом запланований ще один візит віце-прем‘єр-міністра або міністра фінансів до Вашингтона, під час якого будуть проведені переговори з керівництвом МВФ щодо прийнятного варіанту продовження програми співпраці», - заявив М.АЗАРОВ.